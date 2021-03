Klopp : "Tous mes compliments aux garçons"

En pleine crise en Premier League, Liverpool a de nouveau su laisser de côté les problèmes de championnat pour se concentrer sur la Ligue des champions. Sur le même score qu'au match aller, Liverpool a scellé sa qualification pour les quarts de finale de la compétition européenne mercredi soir.

Grâce à des buts de Mohamed Salah et Sadio Mané, les hommes de Klopp se sont qualifiés à Budapest. Une performance félicitée et encensée par l'entraîneur allemand après le coup de sifflet final.

"On s'est créé beaucoup d'occasions. Des occasions énormes en première période qu'on n'a pas marquées. Ce que les garçons ont vraiment bien réussi, c'est que personne n'a pu voir à quel point Leipzig pouvait être bon. On a très bien défendu contre eux parce que c'est un monstre vraiment", afélicité Jürgen Klopp au micro de 'BT Sports'.

Celui-ci à encensé le travail de son équipe après la victoire sur la pelouse de Budapest ce mercredi soir : "Ils sont tellement puissants et il y a tous ces appels dans le dos, mais on a su très bien défendre contre ça, tous mes compliments aux garçons. Il a fallu qu'on laisse derrière nous la Premier League pour venir ici et vraiment essayer. Les garçons ont pris du plaisir ce soir, mais en faisant tout le sale boulot nécessaire."