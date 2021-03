Klopp trÃ¨s critique envers la rÃ¨gle du hors-jeu aprÃ¨s le choc de Rui Patricio

Jürgen Klopp s'est montré très critique en conférence de presse après le coup que Rui Patrício s'est pris au visage lors du match de Premier League entre Liverpool et les Wolves.

Le choc s'est produit alors que le gardien et son coéquipier Connor Cody tentaient d'empêcher un but de Salah, qui était hors-jeu. Mais le règlement stipule que tant que le joueur n'est pas en contact avec le ballon, le juge de ligne ne peut pas signaler le hors-jeu et doit donc laisser le jeu se poursuivre.

Si le hors-jeu avait été signalé à ce moment-là, Rui Patricio n'aurait pas eu à sortir sur une civière, une conclusion à laquelle Klopp lui-même est parvenu devant la presse après le match.

"Tout le monde voit qu'il est hors-jeu, mais ce sont les règles. Nous avons parlé du fait que certaines règles devraient être revues pour la sécurité", a déclaré l'entraîneur allemand.

Il a ajouté : "Je n'ai vu que l'impact, évidemment, mais pas la situation, car j'ai regardé le but et ensuite j'ai vu le drapeau se lever et j'ai été surpris que le gardien de but soit au sol."

"Mais j'ai entendu comment ça s'est passé et dans ces moments-là, tout perd immédiatement de son importance. Je ne sais pas combien de temps cela a duré exactement, mais 7, 8 minutes et c'est vraiment long et ensuite vous vous inquiétez encore plus. Nous lui souhaitons le meilleur, un bon rétablissement et nous espérons qu'il ira bien immédiatement", a déclaré l'entraîneur des Reds.