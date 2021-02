"Koeman a été impeccable dans la gestion du cas Eric García"

Ronald Koeman n'a jamais caché son envie de recruter le défenseur espagnol Eric García depuis son arrivée en Catalogne, mais la situation économique et politique du club a compliqué les choses.

Toujours sans président, et dans une situation économique compliquée, le Barça a préféré attendre que le joueur soit libre de tout contrat à la fin de la saison pour le recruter. Joan Laporta, candidat favori à la présidence, a remercié Ronald Koeman pour sa patience.

"Je n'ai pas parlé avec Koeman. Le jour de la réunion avec la direction intérimaire, je me suis retrouvé face à un Koeman impeccable au moment d'écouter la situation économique du club et les options envisagées. Il a compris les raisons, il a compris qu'Eric García ne pouvait pas venir parce que c'était absurde de payer s'il pouvait venir gratuitement", a déclaré Joan Laporta.

En attendant, Ronald Koeman peut compter sur Ronald Araujo et Oscar Mingueza : "Koeman mise sur la réserve. Araujo répond aux attentes, Mingueza fait les choses bien, et mieux encore puisqu'il joue au poste de latéral. Umtiti s'améliore aussi, et Piqué va revenir."