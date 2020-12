Koeman a mis l'accent sur la tactique lors d'une séance avec Konrad

Ronald Koeman a déclaré en conférence de presse que "les petits détails" devaient être réglés et c'est ce qu'il a essayé de faire quelques heures auparavant, lorsqu'il a organisé une importante séance tactique à l'approche du match du FC Barcelone contre Levante ce dimanche (21h00) au Camp Nou.

L'entraîneur a apporté un tableau sur le terrain d'entraînemenet et a mis l'accent sur plusieurs points tactiques, juste au moment où son projet, le 4-2-3-1, semble être plus débattu que jamais au club. Du moins de l'extérieur, car il a nié avoir reçu des plaintes de ses joueurs.

La grande nouveauté de ce dernier entraînement de la semaine est la présence de Konrad de la Fuente. L'ailier du centre de formation, en grande forme, était avec l'équipe première et 'AS' indique qu'il pourrait être dans le groupe de Koeman pour le match contre les "granotas".

Philippe Coutinho était également présent et il s'est entraîné normalement après avoir eu quelques problèmes musculaires. Par ailleurs, le jeune Óscar Mingueza a était encore présent, et il faudra voir s'il est toujours dans les plans après les retours de Ronald Araujo et de Samuel Umtiti.

En revanche, les blessés à long terme Ansu Fati, Gerard Piqué et Sergi Roberto étaient absents, ainsi qu'Ousmane Dembélé, toujours affecté par l'élongation de la cuisse droite diagnostiquée après la défaite contre Cadix.