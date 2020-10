Koeman compte sur DembÃ©lÃ© et ne souhaite pas le voir partir

Alors que plusieurs rumeurs l'envoyaient en Angleterre et plus précisément du côté de United, Ousmane Dembélé devrait rester au FC Barcelone cette saison.

En effet, si les Mancuniens se sont penchés sur le joueur, eux qui sont à la recherche d'un renfort offensif, le Barça ne semble pas disposé à se séparer du Français.

Et Ronald Koeman, son coach, l'a fait savoir en conférence de presse ce mercredi : "Ousmane est ici et je compte sur lui cette saison. Il n'a pas joué car Ansu Fati a démontré qu'il est très bon. Il est moins bien physiquement ces dernières semaines, mais il s'est bien entraîné et il est bien entré en jeu".

Le technicien batave a également évoqué le mercato du Barça d'une manière plus générale : "Nous devons voir les problèmes économiques du club, on a besoin de recruter au poste de numéro 9 et d'un défenseur central. Mais si nous travaillons qu'avec les joueurs actuels, je n'aurais rien à redire car je suis content d'eux"