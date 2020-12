Koeman critique Valence avant le choc

Barcelone est sur une séquence de deux victoires consécutives avant le match de samedi après-midi contre Valence, mais Ronald Koeman pense que les Blaugrana devraient encore faire mieux devant le but.

Les coéquipiers de Lionel Messi ont réussi à marquer un but tardif contre Levante signé de La Pulga, avant que Jordi Alba et Frenkie de Jong ne marquent deux buts en première période contre la Real Sociedad en milieu de semaine, pour signer la performance la plus aboutie du vice-champion d'Espagne cette saison face au leader de la Liga.

"Nous créons toujours [des occasions], mais nous devons être plus cliniques devant le but", a déclaré Koeman lors de la conférence de presse d'avant-match du Barça, ce vendredi.

Le Néerlandais a été interrogé sur son passage à Valence, qui s'est mal terminé et l'a vu se brouiller avec certains membres clés du vestiaire.

"Comme chacun sait, Valence ne sera pas le meilleur souvenir que j'aurai eu en tant qu'entraîneur", a ainsi asséné le Batave, ironique. "Il se peut que je me sois trompé sur certaines décisions. C'était un court séjour, mais au moins nous avons gagné quelque chose : la Copa del Rey. C'est un endroit compliqué, car depuis 15 ans, ils ont [plusiseurs fois ] changé d'entraîneur. Il n'y a pas de tranquillité d'esprit pour travailler."

Koeman a également commenté la rumeur selon laquelle Coutinho serait mis en vente par le FC Barcelone dès que le mercato d'hiver ouvre ses portes en janvier : "Coutinho? Je l'aime beaucoup, car il a de la qualité en attaque et il y a des choses qu'il a apprises en Angleterre et au Bayern. Il a eu un peu de mal en ce moment et maintenant il doit travailler."

L'ancien joueur de Liverpool avait bien débuté la saison, mais a fini par rentrer dans le rang et de se faire grignoter son temps de jeu par le jeune prodige Pedri.

Les médias anglais et espagnols prédisent d'ailleurs en un retour en Premier League pour Coutinho, qui y avait brillé avec Liverpool avant de s'engager en Catalogne.