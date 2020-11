Koeman encourage Antoine Griezmann

Alors qu'il connaît un début de saison très difficile avec le FC Barcelone (2 buts en 9 matchs) et se trouve constamment sous le feu des critiques, Antoine Griezmann peut compter sur un soutien de taille, celui de son entraîneur, Ronald Koeman.

Dans les colonnes de 'Mundo Deportivo', le technicien batave s'est montré conciliant avec son attaquant tout en reconnaissant les difficultés qu'il rencontre : "Il a besoin d'un peu plus de confiance, et le fait de marquer des buts donne toujours cette confiance. On ne peut pas dire qu'il ne travaille pas, car il travaille beaucoup. (…) Il peut se sentir un peu plus libre avec sa sélection car il y passe beaucoup de temps et joue toujours à la même position. Mais un joueur qui travaille si dur et essaie de changer les choses, je pense qu'à la fin, il arrivera là où il veut".

Le coach du Barça a également donné son avis sur un débat qui revient souvent lorsque le sujet Griezmann est évoqué, celui de sa position : "Il est très certainement meilleur dans l’axe, en tant qu’attaquant de pointe ou en meneur de jeu. Il peut aussi l’être dans une position un peu plus excentrée, sur le côté droit, avec Dembélé un peu plus à l’extérieur. Ce sont des postes auxquels il peut énormément apporter".

Malgré des débuts en dents de scie, l'international français semble bien mieux sur ses derniers matchs avec le Barça, manquant de réussite à plusieurs reprises, ce dernier paraît tout de même plus à l'aise sur le front de l'attaque blaugrana. Reste à savoir s'il retrouvera le niveau qui lui a permis de briller à l'Atlético de Madrid.