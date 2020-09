Koeman évoque la place de Coutinho dans son Barça

L'arrivée de Ronald Koeman au FC Barcelone a tout changé pour Philippe Coutinho. Le Brésilien, annoncé proche de la Premier League, va rester en Catalogne cette saison.

Auteur d'une saison et demie irrégulière pour son premier passage au Barça, l'international brésilien espère pouvoir montrer autre chose, et devrait recevoir la confiance de son entraîneur.

En conférence de presse avant le match contre Villarreal (dimanche, 21 heures), Ronald Koeman a reconnu que Coutinho serait une pièce maîtresse de son effectif cette saison.

"Il faut placer chaque joueur à son meilleur poste, dans sa meilleure position. Il peut jouer en 10 ou sur l'aile gauche et avoir beaucoup de liberté. Il aime défendre et aider l'équipe, mais je veux qu'il me montre ses qualités devant le but, il a une bonne frappe. J'espère qu'il réussira au Barça cette année", a assuré Koeman. Coutinho a les cartes en mains.