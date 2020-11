"Koeman m'a dit que je pourrais rester mais je voulais une solution"

Après six ans sous les couleurs du FC Barcelone, Luis Suárez a été invité à partir par son club et a choisi de rejoindre l'Atlético Madrid de Diego Simeone pour rester en Espagne.

Dans un entretien à 'AS', l'international uruguayen a reconnu que le changement n'avait pas été facile : "Au début, tout est difficile. C'est un changement pour la famille, chercher une école, une maison. Mais le club m'a donné un coup de main incroyable et m'a rendu les choses très simples. Je suis à l'aise et je profite de tout."

Il est revenu sur son départ de Barcelone : "La relation que j'ai eue avec Koeman a été professionnelle. Il m'a communiqué que je devais quitter le club au téléphone, et je lui ai dit que j'avais le droit de continuer à m'entraîner avec le club jusqu'à ce que je trouve une solution. À un moment, il m'a dit que si nous ne trouvions pas de solution, je pourrais rester dans le groupe. Mais je voulais trouver une porte de sortie, trouver ma voie et par chance, je l'ai trouvée."

Le numéro 9 a aussi évoqué la situation de Leo Messi, critiqué cette saison : "Nous continuons de parler mais nous parlons de la vie. L'autre jour, c'était l'anniversaire de mon fils et du sien récemment, et nous parlons de ces choses. Nous avons une bonne relation et nous ne parlons pas que de football. Cela dit beaucoup de sa manière d'être en tant que personne et joueur au sein du vestiaire."

"Leo est assez grand pour prendre une décision lui-même. Je ne vais jamais lui proposer quelqu'un chose, au contraire, je lui dirai toujours qu'il prenne la décision qu'il veut, qu'il soit heureux", rappelle l'Uruguayen après une question sur une possible arrivée de Messi à l'Atlético Madrid un jour.

L'Atlético Madrid affrontera bientôt le Barça, et Suárez a confié qu'il ne célébrerait pas s'il venait à marquer : "Je ne célébrerais pas si je marque, par respect pour mes anciens coéquipiers et pour un club qui m'a beaucoup donné. C'est spécial, bien sur, parce que je vais affronter beaucoup d'amis. Mais je vais défendre les couleurs de l'Atlético Madrid jusqu'à la mort, comme je l'ai fait avec toutes mes anciennes équipes."