Koeman : "Pour moi, Bartomeu a toujours été une personne exceptionnelle"

Le FC Barcelone joue un match important contre Séville ce mercredi à l'occasion de la demi-finale retour de Coupe du Roi. Le match de Liga semble avoir servi d'électrochoc dans les rangs 'blaugranas' qui disent "avoir faim".

"Après la victoire de l'autre jour, nous avons confiance et nous savons que nous pouvons gagner, mais nous devons remonter un 2-0. On doit faire un meilleur match que samedi. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible", a déclaré Koeman.

"On sait qu'on doit revenir au score, mais on a des chances d'y arriver. L'équipe a très faim. L'équipe a à coeur de faire les choses bien. Nous devons être plus efficaces que sur les derniers matchs. Nous avons eu plus d'occasions que nos adversaires sur les derniers matchs. Nous devons arriver à être plus tranchants et surtout ne pas prendre de buts", a insisté le technicien néerlandais.

"Il y a des choses inexplicables. Hier après-midi, j'ai été surpris. Il s'est entrainé seul et aujourd'hui, il n'a pas eu de problème. Nous verrons ce que ça donne demain à l'entrainement. Je crois qu'il pourra être dans la liste", a-t-il déclaré à propos de Pedri, qui s'est entrainé avec le groupe trois jours après une gêne au mollet gauche.

Finalement, l'entraineur du FC Barcelone n'a dit que du bien de Bartomeu : "Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais embête car je connais Bartomeu et Óscar Grau. Ça me fait mal au coeur car j'ai passé de très bons moments en peu de temps avec eux. Pour moi, Bartomeu a toujours été une personne exceptionnelle."