Koeman ne serait pas le favori du projet Laporta

Après des mois d'instabilité et de scandales, le FC Barcelone a tourné la page Bartomeu et les socios ont choisi de faire revenir Joan Laporta à la tête du club catalan dimanche dernier.

Ce n'est pas sa première fois à la tête du club catalan, et Laporta sait ce qu'il doit faire pour permettre au club de sortir de sa crise et pour lui redonner sa splendeur lors des prochaines années.

Pour le moment, Ronald Koeman est la tête de l'effectif professionnel, mais l'entraîneur pourrait ne pas rester à la tête du nouveau projet après la fin de la saison actuelle.

Car selon les dernières informations du 'Larguero' en Espagne, Ronald Koeman ne serait pas le favori de Joan Laporta, qui chercherait d'autres options pour prendre le poste d'entraîneur de l'équipe.

Le média cité ajoute que Julian Nagelsmann serait la cible favorite du nouveau président du Barça. Éliminé de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale avec Leipzig, l'entraîneur allemand de 34 ans fait rêver de nombreuses équipes européennes, et le Barça ne serait pas insensible à son charme non plus.