Koeman "pas inquiet" pour Griezman

Le Barça a réussi son entrée en lice en Liga en gagnant Villarreal sur le score de 4-0. Mais malgré le festival offensif, Antoine Griezmann a livré une prestation discrète pour ne pas dire décevante. L'attaquant français a eu du mal à combiner avec ses partenaires malgré des efforts constants comme c'était déjà le cas la saison passée.

Son entraîneur Ronald Koeman a été interrogé en conférence de presse ce mercredi à ce sujet là. Le coach batave n'a pas hésité à défendre le champion du monde 2018, souvent critiqué par la presse catalane.

Il a notamment déclaré être satisfait de la prestation du désormais numéro '7' du Barça qu'il préfère aligner sur le couloir droit, une position assez inhabituelle pour lui.

"Je ne m'inquiète pas pour ça. Je pense qu'Antoine fait très bien les choses à droite. Il a beaucoup plus de liberté pour entrer et chercher les milieux. Il fait bien les choses dans ce rôle. Avec les Pays-Bas, nous avons joué contre la France et Antoine était placé à droite. Il a des qualités différentes et de l'extérieur vers l'intérieur, il amène le danger. Et surtout, ses décochages sont très bons. Il faut qu’on cherche plus de profondeur sur l'aile droite" a-t-il expliqué.