"La Supercoupe n'est pas le trophée le plus important"

Le FC Barcelone est à Cordoue, en Andalousie, pour préparer la demi-finale de Supercoupe d'Espagne qu'il jouera mercredi contre la Real Sociedad.

En conférence de presse, Ronald Koeman a évoqué la forme de son équipe ainsi que de ses joueurs avant la demi-finale : "Les quatre équipes qui participent aux demi-finales ont envie de gagner. Nous aussi, et nous voulons garder l'image que nous avons montrée dernièrement. Nous sommes en train de grandir à tous les niveaux, c'est une bonne opportunité pour prouver que nous sommes sur la bonne voie. Pour nous, c'est important. Le Barça est habitué à lutter pour gagner des titres. Ce n'est pas le trophée le plus important, mais c'est celui que nous jouons. Nous essaierons de jouer pour être en finale."

"Je ne crois pas que nous soyons favoris. Il semblerait que la Real ait un peu plus de mal après un grand début de saison, mais j'ai vu certains matchs et c'est l'une des meilleures équipes. Dernièrement, nous avons pris des points mais les quatre équipes sont fortes et il n'y a pas de favoris pour gagner la Supercoupe", a ajouté Koeman sur le statut du Barça.

"L'équipe va mieux et est en confiance, et concentrée sur chaque match. Nous améliorons notre jeu. Les joueurs du milieu de terrain créent du danger. (...) La différence, c'est qu'aujourd'hui l'équipe est plus en confiance et nous trouvons des joueurs libres entre les lignes", explique l'entraîneur sur les progrès de son équipe.

Enfin, il est aussi revenu sur la forme de Messi, sorti à l'heure de jeu contre Grenade : "Plusieurs joueurs avaient des douleurs, comme Messi, De Jong ou Dest. Tous seront disponibles pour demain, et Araujo aussi, même s'il faudra voir à l'entraînement."