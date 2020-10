Koeman rÃ©agit aux propos de Messi

Pour le match de la prochaine journée contre le Celta Vigo, Ronald Koeman était en conférence de presse ce mercredi, oú il a pu s'exprimer sur les dernières actualités du club.

Sur le match en lui-même d'abord : "Nous nous attendons à un match difficile. On m’a dit que le Barça n’a pas pu y gagner ces dernières années. Cela veut dire que c’est compliqué, ils ont une bonne équipe, de grands joueurs techniquement et nous devons être bien et faire notre match pour gagner".

Mais les questions ont rapidement délaissé le match pour s'intéresser aux derniers propos de Messi, appellant à "l'Union Sacrée" autour du club pour que celui-ci soit uni tout au long de la saison.

"Je ne sais pas si après les déclarations de Messi, j’aurai une vie tranquille comme entraîneur, mais il est très positif que le capitaine de l’équipe se montre dans ce sens, demande l’unité. C’est toujours une bonne chose. J’espère que nous pourrons être plus tranquilles que ce que nous avons vécu récemment", a-t-il ajouté.

Et il a poursuivi sur l’attaquant argentin : "En tant qu’entraîneur, je dois trouver la meilleure formule pour qu’il puisse briller. Il vit pour le football et même à l’entraînement il fait tout pour gagner. Pour que Léo puisse être heureux dans cette équipe, l'important est de gagner des matchs".

Il est ensuite revenu sur l'autre sujet important en Catalogne, la signature de Sergiño Dest : "Sergiño est en train de passer sa visite médicale et il faut encore qu'il signe. Tant qu'il n'a pas signé, je préfère ne pas trop parler".

"En tout cas nous allons pouvoir compter sur un jeune latéral qui a déjà joué en Champions League, il va beaucoup nous aider."

Koeman a également été questionné sur Dembélé : "Ces décisions sont entre le club et le joueur. Je vais compter sur lui. Il n’a pas joué au début parce que j'ai préféré Ansu. Il était mieux physiquement les premières semaines. Mais il s’est bien entraîné et je compte sur lui".

Au sujet de potentielles arrivées, il a commenté : "Il y a quelques positions où nous cherchons à améliorer. Nous avons plusieurs options pour un 9, mais pour l’instant tout est très incertain. Nous manquons de temps et le club va faire au mieux. Si personne n’arrive, nous utiliserons nos joueurs, et cela m'ira très bien".

La presse a également demandé à Koeman ce qu'il pensait de Griezmann : "Je pense qu’Antoine fait très bien les choses. Avec les Pays-Bas, nous avons joué contre la France, où Antoine jouait aussi à droite. Il a des qualités différentes et il est très dangereux quand il rentre depuis l'aile.", a-t-il ajouté.