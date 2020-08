Koeman réclame un départ immédiat pour Súarez, Rakitic, Vidal et Umtiti

Si l'on savait que certains joueurs du FC Barcelone n'entraient plus dans les plans pour la saison prochaine, la situation semblerait se préciser et Koeman aurait réclamé des départs immédiats pour Súarez, Vidal, Rakitic et Umtiti.

Ces 4 joueurs font partie du fameux "nettoyage" que Koeman a lancé. Aucun d'entre eux ne figure dans ses plans, aussi veut-il qu'ils partent dès que possible afin de ne pas retarder davantage la construction de l'équipe.

Cependant, "l'affaire Messi" retarderait les prises de décisions au sein de la direction du club.

L'intention de Koeman serait même de débuter la préparation sans ces 4 joueurs, toutefois, au vue de la situation, seul un "miracle" empêcherait à Suarez, Vidal, Rakitic ou Umtiti de rater le début de la présaison lundi.

Jusqu'à présent, la Juventus et la MLS semblent être les destinations étudiées par l'attaquant uruguayen, tandis que la Serie A est fortement envisagée par le Chilien. Un retour à Séville se dessine par le Croate. Le cas défenseur central français est de loin le plus inquiétant, peu de clubs seraient intéressés en raison des nombreuses blessures du joueur.