Koeman se mouille avant le derby madrilène

Si l'Atlético Madrid sera toujours en tête de la Liga à la fin du week-end, le FC Barcelone et le Real Madrid espèrent pouvoir revenir à deux points du leader. Mais pour cela, les Merengue devront s'imposer au Wanda Metropolitano lors du derby, et le Barça devra également gagner son match du week-end ce samedi soir contre Osasuna.

L'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a évoqué l'importance du match de son équipe contre Osasuna avant un derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, un derby qui pourrait être décisif dans la course pour le titre de Liga.

"C'est vrai que c'est un match très important, parce que nous savons que l'Atlético Madrid et le Real Madrid jouent dimanche et l'un des deux va perdre des points. Nous allons avoir du mal à gagner et nous devons être prêts", a confirmé Ronald Koeman avant de donner sa préférence pour le résultat du derby.

"Je pense premièrement à notre match, il ne faut pas oublier que nous devons gagner. Mais le meilleur résultat est toujours que l'équipe du haut de tableau perde des points", a ajouté l'entraîneur néerlandais. L'Atlético Madrid est prévenu.