Koeman sort de son silence

Ronald Koeman est toujours le sélectionneur des Pays-Bas pour le moment mais pourrait vite changer de statut et rejoindre le FC Barcelone dans les prochains jours.

Après la débâcle du Barça contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le club catalan a pris la décision de limoger Quique Setién, et Ronald Koeman est aujourd'hui le mieux placé pour rejoindre le Camp Nou.

Ce mardi, Koeman est sorti de son silence et a évoqué la possibilité de rejoindre le Barça alors que des journalistes l'attendaient à la sortie des locaux de la Fédération Néerlandaise de football.

"Un accord est définitif quand les contrats sont signés, et seulement à ce moment un accord est certain à 100%. Je ne peux rien dire, j'adorerais pouvoir le faire mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas encore totalement clair et malheureusement nous devons attendre", a déclaré Koeman.

Et alors que les journalistes de la chaîne 'NOS' lui ont demandé si devenir l'entraîneur du Barça, le sélectionneur des Pays-Bas a répondu un seul mot : "Oui".