Koke promet que l'Atlético continuera de se battre pour gagner la Ligue des Champions

L'Atlético a un objectif qui se répète chaque année : la Ligue des Champions. C'est devenue une obsession.

Le club madrilène aimerait voir apparaître dans sa vitrine la 'coupe aux grandes oreilles', trophée qui lui résiste depuis maintenant trop longtemps. Cette année leur bourreau se nomme Leipzig.

Koke, quant à lui, semble ne pas désespérer si l'on en croit ses propos "Ce n'est pas possible. La saison se termine tristement pour nous. Il est temps de réfléchir, être autocritiques et apprendre de nos erreurs pour revenir plus forts. Nous continuerons d'y croire, ce club le mérite", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

L'Atlético effectue son retour de Lisbonne ce vendredi et sera enfin en vacances.