Kokorin : de la prison à la Fiorentina

C'est lors de la saison 2018-19 qu'Alexandr Kokorin, joueur de 28 ans qui brillait comme l'un des meilleurs du championnat russe du Zénith, est entré en prison. La raison : une accusation de vandalisme et d'agression qui a interrompu sa fulgurante ascension.

Les chiffres le montrent. Il en était à 19 buts, un record dans sa carrière, et 4 passes décisives, l'une de ses meilleures performances. Tout cela est parti en fumée quand, la saison suivante, durant laquelle il était soumis à une décision de justice, il n'a eu le temps de jouer que 5 matches. "Je suis le même Alexandr Kokorin. Nous avons été accusés de conspirer pour battre le fonctionnaire. Bien sûr, ce n'était pas comme ça. J'ai réalisé ce que je voulais vraiment dans la vie", a-t-il déclaré à 'Spor24' après sa libération.

Il a donc perdu sa place dans l'équipe et a dû partir pour Sotchi puis pour le Spartak Moscou, d'où va naître sa nouvelle opportunité. Le club a annoncé un accord avec la Fiorentina pour sa vente, bien que l'équipe italienne ne l'ait pas encore confirmé.

Les violets ne sont pas dans leur meilleure forme en Serie A (ils ne sont pas loin de la relégation) et c'est le terrain idéal pour que Kokorin brille à nouveau. Il ne manque pas de qualité, comme il l'a montré dans le passé, et il va commencer, dans la belle ville de Florence, une nouvelle aventure pour laisser derrière lui son passé trouble et être connu pour le grand joueur qu'il était autrefois.