Kombouaré appelle le monde du football français à faire grève

L’ancien entraîneur de Toulouse, son dernier club, est chagriné par la situation du TFC, relégué en Ligue 2 après le gel du classement à la 28e journée. Il prône que la saison prochaine se joue à 22 clubs en Ligue 1.

"Je veux lancer un appel à ma corporation, à mes amis entraîneurs, aux joueurs. Ce qui se passe actuellement, la relégation de Toulouse et Amiens, constitue une profonde injustice."

"Le foot a l'occasion unique de faire preuve d'humanité et de solidarité mais aussi de bon sens et de courage. C'est le moment de montrer une autre image et d'arrêter de penser à sa gueule", déclare l'ancien entraîneur du TFC dans les colonnes de L'Equipe'.

Il va même jusqu'à proposer une grève en cas de refus des instances de maintenir les deux clubs en Ligue 1.

"Il faut mener une action, poursuit Kombouaré. Que les joueurs et les entraîneurs se mettent d'accord pour faire grève en début de saison prochaine si ça n'évolue pas. Les capitaines doivent se réunir et adopter une position commune avec un message clair : 'Si on n'est pas 22, on ne débute pas'".