KonatÃ© remplace Upamecano sur les tablettes du BarÃ§a et du Real Madrid

Konaté remplace Upamecano sur les tablettes du Barça et du Real Madrid. AFP

Le journal 'AS' indique qu'en raison de la vente de Dayot Upamecano au Bayern Munich, Ibrahima Konaté s'est glissé dans les petits papiers du Real Madrid et du FC Barcelone. Ils étaient tous deux intéressés par le premier, mais celui-ci ayant trouvé un accord avec l'équipe bavaroise, ils se sont tournés vers le second.