Kondogbia recale l'Atletico et se concentre sur Valence. efe

Geoffrey Kondogbia sait que son transfert vers l'Atletico Madrid ne dépend pas de lui. Valence refuse catégoriquement de baisser le prix de l'international centrafricain, et selon 'AS', il songe désormais à rester et se concentrer que sur l'équipe Che.