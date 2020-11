Koscielny s'exprime après la déroute face à Monaco

Monaco, qui point désormais à la 7e place du championnat recevait Bordeaux un peu plus tôt dans la journée. Une semaine après sa déroute face à l'Olympique Lyonnais (4-1), les Monégasques semblent s'être remis puisqu'ils ont surclassé leur adversaire du jour en s'imposant 4-0.

Wissam Ben Yedder, Gelson Martins et Kevin Volland grâce à un doublé ont permis à l'équipe de Niko Kovac de prendre le meilleur sur des Girondins complètement dépassés.

À l'issue du match, Laurent Koscielny est revenu sur cet échec : "On prend un but mais après, il faut garder la tête haute et aller de l'avant. Il restait encore du temps pour égaliser et remporter le match. Alors que là, ça a été un naufrage collectif. L'état d'esprit n'est pas là, a critiqué le capitaine des Girondins au micro de 'Canal+'. (...) J'ai l'impression qu'on joue un peu avec le frein à main et qu'on ne donne pas tout. Il va falloir se poser les vraies questions individuellement pour qu'on puisse réagir collectivement."