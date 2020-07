Koscielny évoque la situation de Sousa

Laurent Koscielny est le leader des Girondins de Bordeaux. Il s'est souvent montré élogieux à l'égard de son entraîneur, Paulo Sousa. Un homme dont il semble proche, sur le terrain comme en dehors :

"C’est un très bon coach avec une conception du jeu, a confié l’international français au quotidien Sud-Ouest ce samedi. On travaille énormément, notamment tactiquement, et j’ai appris de nouvelles choses. Il est proche de ses joueurs, parle beaucoup, essaye d’apporter le maximum à chacun. L’homme est aussi quelqu’un de très bien. Il y a une hiérarchie au quotidien mais on fait aussi souvent des activités hors football, et c’est le premier à rigoler."

Alors que c'est le flou total entre Sousa et les Girondins, Laurent Koscielny souhaite qu’il reste : "Pour le moment, il est là, a-t-il simplement commenté. On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Il se comporte normalement, comme s’il partait pour une nouvelle saison ici. Et on se met au diapason pour être à 100% dans un mois contre Nantes, pour la début du championnat."

Plusieurs sources proches de Paulo Sousa ont fait savoir à '20 Minutes' qu’il souhaitait rester à Bordeaux, alors que le coach portugais avait lui-même émis le souhait à ses joueur de s’en aller.