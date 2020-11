Kouassi de retour à l'entraînement collectif

Après avoir choisi de quitter le Paris Saint-Germain et de signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich, Tanguy Kouassi a subi une blessure à son arrivée en début de saison.

Au début du mois de septembre, le jeune joueur français s'est blessé et n'a toujours pas eu l'occasion de faire ses débuts sous les couleurs de son nouveau club.

Une blessure qui était estimée à six semaines. Mais le jeune Français se rapproche du but et a fait son retour aux entraîneurs collectifs avec l'équipe de Flick ce lundi matin.

Tanguy Kouassi va devoir retrouver son rythme mais pourrait être disponible lors des prochaines semaines.