Kouassi absent de la liste du Bayern pour la Ligue des champions

Tanguy Kouassi va devoir attendre avant d’effectuer ses premiers pas européens avec sa nouvelle formation du Bayern Munich. L’arrière français ne figure pas dans la liste des joueurs retenus pour cette compétition.

Kouassi s’est blessé à la cuisse peu après son arrivée en Bavière. Son indisponibilité a été évaluée à six semaines et le staff technique du Bayern a jugé qu’il était mieux de faire sans lui lors de ce tour de chauffe de la Ligue des champions. Les quatre autres français de l’équipe, à savoir Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Corentin Tolisso sont, en revanche, tous présents dans la fameuse liste.

Le Bayern Munich évoluera dans le groupe A en compagnie de l’Atlético Madrid, du RB Salzbourg et de Lokomotiv Moscou. A priori, les champions d’Europe ne devraient pas avoir trop de difficultés pour s’extirper de ce groupe.

Pour rappel, Kouassi avait rejoint le Bayern gratuitement l’été dernier. Il avait refusé le premier contrat pro que lui proposait son club formateur du PSG. Un transfert qui avait fait beaucoup jaser dans la capitale française.