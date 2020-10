Koulibaly confirme l'intérêt de City et du PSG

Le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly a fait l'objet de nombreuses rumeurs de transfert cet été, notamment d'un intérêt de deux gros clubs comme le PSG et Manchester City.

Cependant, le défenseur central coûte très cher. Finalement, Manchester City a choisi de miser sur le Portugais Ruben Dias, et le PSG a préféré recruter un milieu défensif comme Danilo Pereira.

Mais les deux équipes se sont bien intéressées à Koulibaly. C'est le joueur lui-même qui a confirmé l'information au micro de 'Sky Italia' jeudi après la victoire de son équipe en Europa League contre la Real Sociedad.

"Manchester City et le PSG me voulaient, mais le Napoli et les Napolitains m'aiment et je me sens bien ici. J'ai encore trois ans de contrat et je veux rendre heureux ces gens", a-t-il expliqué.