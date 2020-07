"Koulibaly est le partenaire de dÃ©fense idÃ©al pour Maguire"

Kalidou Koulibaly serait la 'solution idéale' pour Manchester United aux côtés de Harry Maguire, affirme Dwight Yorke.

Les Red Devils font partie des très nombreux clubs qui ont été pressentis pour enrôler l'arrière central sénégalais. Les dirigeants en place ont déjà beaucoup investi dans ce domaine au cours des dernières années, avec Eric Bailly, Victor Lindelof et l'actuel capitaine du club Maguire comme recrues. Il y a cependant le sentiment que United pourrait être encore plus fort défensivement avec un arrière central de métier.

Yorke pense que les Red Devils devraient avancer leurs pions dès maintenant sur le marché des transferts. Et il estime qu'ils auraient de fortes chances d'enrôler Koulibaly - malgré le fait que le Sénégalais figure aussi dans le viseur de Liverpool et de Manchester City.

"Sans aucun doute, je pense qu'il est celui que tout le monde recherche et si United va faire de grandes signatures comme ils le font toujours, je le [signerais] certainement, si nous pouvons nous le permettre alors pourquoi pas?", a indiqué le vainqueur du triplé en 1999. "Je pense qu'il est le candidat parfait pour composer la charnière avec Maguire, ce serait génial de l'avoir là-bas et on aura alors une très bonne équipe. Avec [Paul] Pogba et Bruno [Fernandes] comme un excellent duo de milieux défensifs, plus les trois de devant. Nous deviendrons une équipe dont tout le monde aura peur".

L'ancien buteur du Trinité et Tobago estime aussi qu'en mettant la main sur le vice-champion d'Afrique, MU enverra un message clair à tous ses concurrents : "Si c'est un joueur que tout le monde recherche, alors pourquoi United ne devrait-il pas le cibler ? Et cela envoie un message clair que nous sommes difficiles à battre en raison de la qualité que nous possédons aujourd'hu. De plus, il est important d’avoir un autre défenseur central de qualité aux côtés de Maguire."