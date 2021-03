KoundÃ© et Bono opÃ©rationnels pour la "finale" contre Dortmund

Le défenseur central français Jules Koundé et le gardien marocain Yassine Bono, tous deux absents de l'équipe de Séville pour le match de samedi dernier à Elche en raison de problèmes physiques, ont fait leur retour dans le groupe lundi pour le match retour des 8es de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund mardi.

Bono a manqué les deux derniers matchs, contre Elche et le match de Coupe de mercredi dernier au Camp Nou contre le Barça, par un problème au doigt, tandis que Koundé ne s'est pas rendu à Alicante en informant son entraîneur, Julen Lopetegui, qu'il avait déjà forcé pour le match contre les Catalans et ne jouerait donc pas dans le prochain.

L'ancien sélectionneur de la Roja a convoqué 24 joueurs pour le match à Dortmund, où Séville cherchera à remonter la défaite du match aller (2-3). Parmi les absents du groupe, on trouve l'arrière droit Aleix Vidal, sorti sur blessure lors du match de Coupe et qui était déjà absent samedi dernier en Liga.

Pour ce match, où Séville n'a pas de joueurs suspendus, l'équipe ne peut pas utiliser le défenseur central français Joris Gnagnon et le milieu argentin Franco "Mudo" Vázquez, qui ne sont pas inscrits pour la compétition, ainsi que le troisième gardien de but de l'équipe, Javi Diaz.

Lopetegui a donc deux gardiens de l'équipe réserve : Alfonso Pastor et Adrían González, et un également un jeune attaquant de 19 ans, Ivan Romero, a indiqué le club lundi dans un communiqué.

L'équipe est composée des gardiens de but Bono, Vaclík, Alfonso et Adrián, des défenseurs Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Sergi Gómez, Rekik, Acuña et Escudero, des milieux de terrain Fernando, Gudelj, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Óscar Rodríguez, Papu Gómez, Suso et Ocampos et des attaquants Munir, De Jong, En-Nesyri et Iván Romero.