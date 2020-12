Koundé et Pau Torres, candidats pour renforcer la défense de United

Manchester United cherche à recruter un défenseur central au prochain mercato. Harry Maguire, après les problèmes de dos de Victor Lindelöf, a besoin d'un partenaire en charnière centrale.

Comme le souligne le 'Daily Express', cinq noms intéressent les Red Devils pour renforcer l'équipe : Caglar Soyuncu (Leicester), Ozan Kabak (Schalke 04), Ben White (Brighton), Pau Torres (Villarreal) et Jules Koundé (Séville).

Les favoris sont les deux défenseurs centraux de Liga. United a déjà fait une première offre formelle lors de la dernière fenêtre de transfert d'environ 55 millions d'euros, mais ils ont reçu une réponse négative.

L'équipe de Nervio est consciente que Koundé pourrait devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux à l'avenir, c'est pourquoi ils n'accepteront son transfert qu'en échange d'une somme stratosphérique.

Et le transfert de Pau Torres ne sera pas non plus bon marché. À 23 ans et sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international espagnol est l'un des défenseurs les plus prometteurs du football espagnol.