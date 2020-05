Koundé, pas contre le fait de jouer tous les trois jours

Après l'annonce officielle de Pedro Sanchez du retour de la Liga, les clubs se préparent pour une reprise dans les prochaines semaines. Le calendrier comprimé supposera un problème pour de nombreuses équipes, mais Koundé pense que c'est un avantage.

"Ça va être un marathon, bien que l’on soit plus habitué que certains clubs, avec la Coupe d’Europe, à jouer tous les trois jours", a expliqué le défenseur de Séville sur 'BeINSports'.

Avant même l'annonce officielle, Koundé misait déjà sur un retour le 12 juin. "Cela dépendra du gouvernement, c’est entre le 12 et le 20 en fonction de ça. Pour l’instant, ça se passe bien, il y a eu des tests, tout le monde est sorti négatif. Il y a beaucoup d’incertitudes, mais on espère", a affirmé Koundé.

"On est contents de pouvoir retourner à ce qu’on aime faire, et se rapprocher un peu plus de la compétition. Ça s’est fait d’abord individuellement, ensuite ça a été progressif par groupes de 3, de 6, et on est passé à 10-12. On a fait des entrainements assez intenses la première semaine, pour retrouver le cardio. Cette semaine, ça se précise un peu plus avec des cinq contre cinq et des entrainements qu’on a un peu plus de faire en temps normal", a confié l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.