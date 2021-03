Kovac et Monaco ne veulent pas entendre parler du titre

L’AS Monaco fait partie des sensations de la saison en Ligue 1. Alors qu’elle sortait d’une campagne compliquée, l’équipe princière est parvenue à se mêler à la course du haut de tableau. A 10 journées de la fin de la saison, elle reste même engagée dans la bataille pour le sacre.

En l’emportant contre le leader lillois dimanche, les Monégasques se donneraient encore plus de chances de terminer en tête. Cependant, il n’est pas question de se mettre de la pression inutile sur les épaules. L’objectif reste de prendre les matches un par un et tenter d’accrocher une qualification européenne. Niko Kovac l’a confirmé, ce vendredi en conférence de presse.

"Il reste dix matchs d’ici la fin de saison. Comme je l’ai déjà dit, nous ne visons pas le titre, a indiqué le technicien croate. Mais cela ne nous empêche pas de vouloir aller chercher les trois points. Nous sommes très près du top 3, mais je le répète nous sommes fixés sur l’objectif de garder cette quatrième place et creuser ainsi un écart définitif avec nos poursuivants. Nous verrons si nous sommes toujours au contact après ce match."

L’ancien sélectionneur de la Croatie a enchéri en indiquant qu’il ne sert à rien de clamer sur les toits qu’on scrute le sommet. Pour lui, l’important c’est ce qu’on montre sur le terrain : "Je suis simplement réaliste. Il y a des désirs d’un côté, et la réalité de l’autre. Je n’aime pas parler pour parler. Je préfère me réfugier dans le travail au quotidien avec mes joueurs et montrer des choses sur le terrain. Je suis content de ce total de points, mais cela ne me fait pas changer ma façon de penser."

Un faux-pas contre les Dogues pourrait être rédhibitoire pour la course à une place en Ligue des Champions. Cependant, là aussi, l’ASM tente de minimiser l’enjeu. "Non je ne pense pas (qu’on soit hors course), car il y a encore dix matchs à jouer et tout est possible dans le football, a assuré Kovac. En revanche, je ne veux pas parler de Ligue des Champions. Nous allons profiter de ce match, car pour moi je le répète c’est la meilleure équipe de ce championnat. On en reparlera si on est encore en course dans les derniers instants. Profitons de cette belle affiche."

Enfin, Kovac s’est exprimé sur l’adversaire qui attend ses troupes. Il a énormément d’estime envers la formation de Christophe Galtier : "J’ai dit à mes joueurs que c’était la meilleure équipe de Ligue 1, avec une très bonne organisation, une bonne structure et un très grand coach. C’est donc l’opportunité pour nous de montrer notre plus beau visage. Si on est en mesure de les mettre en difficulté, on pourra en reparler."