Kroos, contre la Super Ligue : "Les joueurs ne sont que des pantins pour eux"

Si beaucoup de présidents avides voient la Super Ligue comme une façon d'augmenter les bénéfices des grands clubs, les autres acteurs du sport le plus populaire du monde ont bien compris que la création d'une telle ligue sonnait la fin de la mort du sport tel qu'il existe, la création d'une caste de clubs richissimes qui finiront par ne jouer qu'entre eux, et l'augmentation des inégalités entre les clubs. Tous s'accordent à dire que cet évolution est un pas dans le mauvais sens, alors que les organisations devraient plutôt encourager le développement général des clubs.

Pour Toni Kroos, c'est encore une fois une preuve de la déconnexion des dirigeants, qui ne demandent absolument pas leur avis aux joueurs: "Nous les joueurs, ne décidons de rien. Nous sommes les pantins de la FIFA et de l'UEFA. Si il y avait un syndicat de joueurs, nous ne jouerions pas la Ligue des Nations où une Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite."

"Ces compétitions ne sont que des nouveaux moyens de faire de l'argent, sans réfléchir au bien-être des joueurs. Je suis plutôt pour laisser les choses comme elles sont lorsqu'elles sont biens. Et avec la Ligue des Champions et la Coupe du Monde."

L'Allemand affirme aussi que la compétition créerait plus de problèmes que de bénéfices: "Les inégalités entre les clubs ne vont faire que de grandir. Il n'est pas toujours nécessaire de faire plus, plus cher, plus vite..."

Des paroles sages, qu'il serait bon de faire parvenir aux dirigeants des clubs engagés.