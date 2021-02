Kroos craint que les critiques envers Zidane reviennent au prochain faux-pas

L'atmosphère au Real Madrid est celle d'un calme tendu. La victoire contre Valence a donné lieu à une trêve, mais Kroos soupçonne que les critiques reviendront, plus vives que jamais, dès que l'équipe subira un nouveau revers.

C'est ainsi que le milieu de terrain allemand l'a expliqué, sur le "podcast" qu'il partage avec son frère Felix, 'Einfach mal Luppen'. "On a déjà eu ce genre de discussions deux ou trois fois", a-t-il déclaré, interrogé sur les critiques de son entraîneur.

"Et je suis sûr qu'elles reviendront après la prochaine défaite. Cela dépend toujours de la façon dont vous les traitez. La semaine dernière, on a remporté 3 victoires en 3 matches, ce qui a été déterminant pour notre position au classement. Si on veut continuer à avoir des ambitions, il est clair qu'on ne peut pratiquement pas se permettre de perdre des points", a-t-il assuré.

Le Madrilène a insisté sur les exigences liées au maillot du Real Madrid. "Ces neuf points sont une obligation, de mon point de vue. Je le vois sans émotion", a-t-il déclaré.

"Il s'agit de trois matches q'on doit gagner. On doit admettre que, pendant la saison, on n'a pas toujours gagné ce genre de matchs contre des adversaires à priori inférieurs, comme Huesca ou Getafe maintenant", a-t-il également déclaré.

Il a profité de l'occasion pour envoyer un message à ses coéquipiers afin qu'ils restent concentrés. "C'est clair : après trois victoires, toutes les discussions disparaissent un peu. Mais cela ne s'arrête pas là, la Ligue des champions revient et on sait à quelle vitesse on peut entrer dans une dynamique négative. C'est pourquoi j'espère que ces matches nous aideront à aborder les prochaines semaines avec confiance. C'est la clé", a-t-il conclu.