Kroos dévoile la différence entre le Real Madrid et le Bayern

Toni Kroos, invité de son frère Félix pour le podcast 'Einfach mal Luppen', a dévoilé une tradition du Bayern Munich qu'il trouve ennuyeuse.

"Avec le Real Madrid, nous pouvons prendre l'avion et rentrer directement après les matchs. Au Bayern Munich, les choses étaient différentes. Il y avait toujours un grand repas après les matchs, c’était ennuyeux. On n'a plus envie de faire ça après. Je préfère la façon dont les choses sont faites ici", a jugé l'Allemand.