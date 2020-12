Kroos est maintenant bicentenaire en Liga

Toni Kroos était titulaire contre Grenade. Le match, qui s'est terminé par un résultat de 2-0 pour le Real Madrid, était le 200e disputé en championnat avec les merengue.

L'Allemand est arrivé au club à l'été 2014 et a depuis joué un rôle clé au milieu de terrain dans la conquête du titre à deux reprises. Kroos a démontré ses qualités de passeur (39 passes) et de buteur (16 buts) en championnat.



Le milieu de terrain en est à sa septième année dans le championnat d'Espagne. Parmi celles-ci, 2014-15 est celle où il a joué le plus de matchs (36). En outre, il a remporté 131 de ses 200 matches et a été titulaire dans 95 % d'entre eux (190). Cette saison, il a déjà joué 13 matches et a marqué un but magnifique contre l'Athletic.