Kroos répond à Özil

Jusqu'où ira la polémique entre Toni Kroos et Aubameyang ?

Dans un podcast, l'international allemand avait lâché un tacle appuyé aux célébrations de certains joueurs, citant l'exemple d'Antoine Griezmann et Aubameyang. Si le Français est resté silencieux jusque-là, l'attaquant des Gunners, lui, a tenu à lui répondre en expliquant qu'il faisait ça pour ses enfants.

Et alors que tout semblait rentrer dans l’ordre, Mesut Özil s'était invité dans la fête en prenant la défense de son coéquipier d'Arsenal. Interrogé par 'Bild' concernant le tweet de son compatriote, Toni Kroos a répondu "Personne ne me surprend plus, j'ai trouvé ça marrant, mais j'ai déjà tourné la page."