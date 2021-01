"Kubo veut venir à Getafe"

En difficulté à Villarreal où il est prêté par le Real Madrid, Takefusa Kubo souhaite déjà mettre un terme à son prêt qui court jusqu'en juin prochain.

Et d'après les médias espagnols, le jeune Nippon souhaiterait rejoindre Getafe, qui serait en négociations avancées avec son voisin, le Real Madrid, afin d'obtenir le prêt de Kubo dès cet hiver.

"Nous avons demandé au Real Madrid (pour Kubo). S'ils règlent ça, il viendra et sinon, nous utiliserons ce que nous avons. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le garçon veut venir, et Villarreal comme le Real Madrid veulent arranger ça. Si ça se fait, car c'est une opération à trois bandes, Kubo viendra. Rien ne bloque mais c'est bureaucratique, c'est une opération à trois. Je pense qu'il va venir. C'est juste une question de temps. Le garçon est très jeune, il veut jouer et nous allons attendre quelques jours", a affirmé Angel Torres, le président de Getafe.

Cette semaine, le club de la banlieue madrilène a officialisé l'arrivée en prêt de Carles Aleña, sans temps de jeu au Barça cette saison.