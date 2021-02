Kurzawa, heureux d'enchaÃ®ner les matchs avec le PSG

Layvin Kurzawa est de nouveau le titulaire indiscutable du côté gauche de la défense du Paris Saint-Germain, et a relégué Mitchel Bakker sur le banc depuis l'arrivée de Pochettino.

Le défenseur français a délivré de bonnes performances, notamment contre le FC Barcelone, et est revenu sur son retour en forme dans des déclarations pour le site officiel du PSG.

"Je le constate aussi, j’arrive à enchaîner pas mal de bonnes prestations. Je suis content de moi et il faut que je continue. C’est important pour moi et pour l’équipe aussi. On va continuer de travailler et ça va le faire", a assuré le joueur.

Kurzawa s'est aussi confié sur le match contre Barcelone : "Après le penalty, je me suis reconcentré dans le match et j’ai essayé de faire en sorte d’apporter ce qu’il faut à l’équipe. Et la passe pour Verratti qui donne à Kylian a permis d’égaliser. Donc je suis content d’avoir peu apporter ce ballon à Marco pour l’égalisation."