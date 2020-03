Kurzawa y laisse une arcade mais permet à Mbappé d'égaliser

La demi-finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG avait très bien démarré, et le ballon allait d'un but à l'autre.

Dès la onzième minute de jeu, Lyon est parvenu à ouvrir la marque, par l'intermédiaire de Terrier. Kurzawa a perdu un ballon qui a profité à Dubois puis à Ekambi.

L'ancien joueur d'Angers a centré pour Martin Terrier, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Mais la joie des Lyonnais a été de courte durée, puisque que Paris est revenu à égalité trois minutes plus tard.

Sur un corner tiré par Sarabia, Kurzawa a dévié le ballon au premier poteau, repris par Mbappé au second pour égaliser à 1-1.

Sur l'action, le latéral gauche français s'est ouvert l'arcade sourcillère, ce qui ne l'a pas empêché de reprendre sa place quelques instants plus tard.