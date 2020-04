Kyle Walker a organisé une fête sexuelle en pleine quarantaine

En plein état d'urgence pour la crise du coronavirus, Kyle Walker n'a pas hésité à organiser une orgie avec un ami et deux prostituées, pour une somme de 2500 euros par nuit, comme l'a révélé 'The Sun'.

Mais ce n'est pas vraiment ce qui a déplu aux supporters. En effet, un jour après cette fête, le défenseur de City a demandé à ses followers de rester chez eux pour éviter la propagation du coronavirus.

Les deux prostituées, âgées de 21 et 24 ans, s'étaient rendues au domicile du joueur mardi dernier.

La pemière a affirmé que la rencontre a duré trois heures, qu'elles savaient qu'il était footballeur et qu'elles l'ont pris en photo en ouvrant le frigo et comptant l'argent avant de payer.

Selon la plus jeune, Walker et son ami les ont payées avant de se rendre dans la chambre. A deux heures du matin, les deux femmes ont quitté le domicile de Walker.

"D'un côté il invite des inconnues chez lui pour avoir des relations sexuels et le joueur suivant il fait des discours sur la nécessité de rester chez soi. C'est un hypocrite qui met en danger d'autres personnes", a affirmé l'une d'entre elles.

On a serious note though, please everyone stay home, look after one another through this difficult time and check in on loved ones but don’t visit them #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9QnWkcnGrH