Kylian Mbappé, 200 millions d'euros ou rien

Rien de mieux qu'un triplé contre le FC Barcelone en Ligue des champions pour permettre à Kylian Mbappé de faire taire les critiques et rappeler pourquoi il est cité parmi les meilleurs du monde.

Leader d'une magnifique équipe parisienne en l'absence de Neymar au Camp Nou, le Français a prouvé qu'il savait prendre ses responsabilités et qu'il pouvait assumer ce rôle en Europe.

En fin de contrat en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter la capitale dans les prochains mois pour rejoindre un club qui lui proposera d'être le leader de son attaque. Le Real Madrid, Liverpool... Plusieurs clubs européens rêvent du natif de Bondy.

Cependant, selon les dernières informations de média 'Le Parisien', le Paris Saint-Germain ne laissera pas son joueur partir pour n'importe quel prix, et encore moins après une telle performance en Europe.

Le média parisien rapporte que la direction du PSG ne laissera pas partir le champion du monde de 22 ans pour moins de 200 millions d'euros. Un prix que le Français a sans doute justifié mardi soir au Camp Nou.

200 millions d'euros, et certainement un salaire de quelque 30 millions d'euros. Reste à savoir quel club aura les moyens de payer une telle somme, et si le club en question pourra se le permettre dès cet été après un an de crise. Le média parisien a tout de même rappelé que la priorité du PSG était de le conserver et d'essayer de le convaincre de prolonger son contrat.