Kylian MbappÃ©, bien accompagnÃ© dans le nouveau trailer de FIFA 21

Kylian Mbappé sera sur la jaquette des trois versions du jeu vidéo, FIFA 21 : Standard, Champions et Ultimate. L'éditeur, EA Sport, a dévoilé aujourd'hui, son dernier trailer de FIFA 21. Le prodige français est mis en avant accompagné de Joao Félix, Erling Haaland et Trent Alexander-Arnold.

Le jeu vidéo le plus vendu au monde sera disponible le 9 octobre 2020.

Win as one.#FIFA21 drops October 9th.



See all the features coming this fall https://t.co/UGiXnq7atj@KMbappe @joaofelix70 @trentaa98 @ErlingHaaland pic.twitter.com/am5Iao64kx