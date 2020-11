Kylian Mbappé devrait jouer contre la Suède

Absent face au portugais, Kylian Mbappé pourrait retrouver les terrains face à la Suède. En conférence de presse, le sélectionneur de l'Équipe de France, Didier Deschamps, a expliqué que le parisien récupérait bien et pourrait être apte pour le match ce mardi.

"Kylian va bien, il a fait la séance collective hier. On a fait les choses progressivement pour l'amener à être disponible. Il va faire la séance aujourd'hui. Je prendrai le temps de discuter avec lui. Il y a les deux options avec les avantages et les inconvénients. Je déciderai en fonction de ce qui est le mieux pour l'équipe et pour lui. Il voulait être présent pour le match de demain et si tout se passe bien, il le sera"