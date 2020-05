"Le Ballon d'Or ? Je n'ai pas de limite de temps"

Pour Mbappé, les prix individuels, ce n'est pas la mission principale. Le Français ne rêve pas de devenir le meilleur du monde, mais de gagner avec Paris.

"Ce serait bien de gagner oui, mais ce n'est pas quelque chose qui m’empêche de dormir la nuit. Je ne pense pas que j’ai l’obligation de le gagner la saison prochaine ou la suivante. Je n’ai pas de limite de temps, en fait. Je ferai toujours du PSG et de l'équipe nationale ma priorité, alors si des honneurs personnels viennent de mes performances ce n’est que du bonus », a indiqué le Parisien dans un entretien au 'Mirror'.

L'ambition de Mbappé est plutôt collective. "Mon ambition est de connaitre d’autres réussites avec la sélection. L’année prochaine, nous avons le Championnat d'Europe et ce sera notre ambition de triompher là-bas. C'est une grande ambition pour moi de gagner la Ligue des Champions et de faire partie de l’équipe du PSG victorieuse de son premier titre européen", a-t-il tonné .

Ce qui motive le natif de Bondy, c'est surtout d'avoir une courbe ascendante. « Je cherche toujours à m'améliorer. Je joue avec beaucoup joueurs expérimentés que ça soit en sélection ou au PSG et cela me permet toujours d’apprendre à progresser ». L'occasion pour le Français de mentionner ses idoles et sources d'inspiration. "Mon premier modèle c’est Zidane pour tout ce qu'il a accompli avec la sélection puis c'était Cristiano Ronaldo. Il a tellement gagné et continue d'être un gagnant, même après tant de succès. Ils ont tous deux laissé leur marque dans l'histoire du jeu - et je veux laisser mon propre chapitre dans les livres d'histoire."