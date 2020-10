"Les absences de Carvajal et Odriozola ne sont pas une excuse"

Après une petite victoire contre Valladolid grâce à un unique but de Vinicius Junior, le Real Madrid va affronter le Levante ce dimanche après-midi du côté de Valence.

La principale information concernant le Real Madrid avant cette rencontre est l'absence de défenseurs latéraux droits. Dani Carvajal et Alvaro Odriozola ont été annoncés forfaits.

"J'ai de la chance d'être ici et je profite de chaque jour car j'ai toujours été positif. Je ne vois pas les choses de manière négative même si les choses se compliquent. Nous n'aimons pas avoir des blessés mais il faut l'accepter. Nous ne chercherons pas d'excuses. Mon effectif a beaucoup de talent et les choses peuvent se compliquer, mais nous pouvons aller de l'avant", a confié Zinedine Zidane pendant sa conférence de presse.

Il a aussi évoqué le fait d'avoir vendu Achraf Hakimi, qui aurait peut-être été utile dans cette situation : "Nous ne sommes pas contents de ce qu'il se passe avec Carvajal et Odriozola, mais nous ne pouvons pas chercher d'excuses."

"Nous allons démontrer que nous avons du caractère quand nous sommes sur le terrain. Nous ne contrôlons pas les critiques. Être plus unis, c'est ce que nous allons faire", a soutenu Zidane concernant le caractère de son équipe.

Il est aussi revenu sur sa manière de faire tourner son effectif : "Depuis que je suis arrivé, j'ai toujours fait la même chose. J'ai un effectif de 23 ou 24 joueurs et pour gagner des titres, j'ai besoin de tout le monde. Je parle avec les joueurs et je choisis. Avant, un joueur pouvait jouer 30 ou 35 matchs, mais ce n'est plus comme ça maintenant. Après, il y aura l'Euro, et plus de matchs..."

"Levante est un rival difficile, nous savons ce qui nous attend. L'année dernière, nous avons perdu là-bas. Nous essaierons de faire un bon match. Il y aura des difficultés, mais nous sommes prêts", a ajouté Zizou concernant son adversaire du week-end.