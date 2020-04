L'AC Milan s'intéresse à Sergio Rico et Rony Lopes

L'AC Milan veut profiter de ses bonnes relations avec Séville. La raison ? Pour enrôler Sergio Rico et Rony Lopes. Le gardien de but est prêté au PSG.

'La Razón' assure que, depuis l'Andalousie, le départ de l'attaquant ne sera autorisé que si les Italiens offrent une certaine somme : environ 25 millions d'euros.

La situation du gardien de but, comme l’explique la source citée, est plus facile. Les Andalous ne se mettront pas en travers des pensionnaires de Serie A et le PSG a changé d’avis : il n’a plus l’intention de rester avec lui définitivement. Affaire à suivre donc.