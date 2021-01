L'AC Milan se renseigne sur Mario Mandzukic

Les Rossoneri comptent bien surfer sur la vague menant au titre. Pour cela, la direction milanaise est consciente qu'il va falloir investir encore.

Sur les postes offensifs, l'AC Milan souhaite un attaquant de plus pour soutenir Rafael Leao et Zlatan Ibrahimovic. Le journaliste Gianluca Di Marzio explique justement ce jeudi que les italiens se penchent sur le croate, Mario Mandzukic. L'ancien joueur de la Juventus est une des priorités de Milan. Les deux parties seraient même en contact. L'objectif est de donner un peu plus de place à Rafael Leao afin de faire souffler Zlatan Ibrahimovic, le dernier finaliste de la Coupe du monde 2018 serait donc remplaçant du suèdois. Affaire à suivre.