L'AC Milan veut conserver Diogo Dalot à la fin de la saison

Sans place à Manchester United, Diogo Dalot a décidé de rejoindre l'AC Milan sous forme de prêt afin de se relancer. Un pari qui s'avère gagnant pour l'instant.

Avec un but et une passe décisive en quatre matchs, le Portugais semble retrouvé peu à peu son niveau. Et d'après la presse italienne, la direction lombarde envisagerait déjà de le récupérer définitivement à la fin de son prêt (juin prochain).

Cependant, Dalot a été prêté sans option d'achat, ce qui pourrait donc compliquer son transfert définitif à Milan.