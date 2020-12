L'AC Milan veut Ibrahimovic pendant "longtemps"

Zlatan Ibrahimovic pourrait être en passe d'obtenir une autre prolongation de contrat à l'AC Milan, le directeur sportif du club, Frédéric Massara, révélant que les Rossoneri veulent garder le Suédois pendant «longtemps». L'énigmatique attaquant suédois est retourné à San Siro en janvier après avoir quitté l'Europa afin de goûter à une expérience en MLS, sous les couleurs des LA Galaxy. Il a fêté son 39e anniversaire à son retour en Italie, mais ne montre aucun signe de ralentissement.

Une blessure malheureuse maintient Zlatan Ibrahimovic à l'écart pour le moment, le Suédois ayant déjà contracté Covid-19 cette saison, mais il sera de retour dans un futur proche, sa blessure ne l'écartant que trois à cinq semaines. L'AC Milan a consolidé sa place en tête du classement de la Serie A en l'absence de son attaquant star, l'équipe de Stefano Pioli poursuivant un premier triomphe au titre depuis 2011 dans le championnat italien.

Zlatan Ibrahimovic, avec 11 buts à son actif cette saison, aura un rôle clé à jouer pour aller de l'avant. Cependant, il n'est lié que jusqu'à la fin de la campagne actuelle à l'AC Milan, car il continue de travailler sur des accords à court terme, et des pourparlers pour une prolongation de contrat doivent être organisés pour qu'il reste dans son environnement actuel. Massara dit que ces plans sont en train d'être reconstitués, expliquant à Sky Sport Italia sa stratégie pour l'avenir d'Ibrahimovic.

Massara satisfait de Diaz et Dalot

"Ibra est maintenant avec nous et nous n'avons pas encore parlé d'un renouvellement. Nous le ferons au bon moment. Cela dépendra beaucoup de lui, de son état d'esprit et de son désir. Jusqu'à présent, il a montré qu'il voulait rester ici. Je pense que Milan lui donne aussi beaucoup en termes de désir. Nous espérons l’avoir parmi nous pendant longtemps", a indiqué le directeur sportif du club italien. Zlatan Ibrahimovic a déjà révélé qu’il prévoyait de jouer au-delà de 40 ans, en disant : "Je ne vais pas arrêter l’année prochaine, je jouerai soit à Milan, soit ailleurs".

Moggi : "La Juventus de Pirlo n'a pas d'identité"

Les Rossoneri sont déterminés à le garder dans leur effectif, avec une chance que les géants de la Serie A puissent également conclure des transferts permanents pour Brahim Diaz et Diogo Dalot, prêtés par le Real Madrid et Manchester United. Les deux hommes ont attiré l'attention depuis qu'ils sont arrivés à l'AC Milan respectivement en provenance d'Espagne et d'Angleterre, Massara dévoilant les plans de Milan concernant ces joueurs.

"Le marché actuel a beaucoup changé, ces formules de prêt sont très en vogue dans cette période. Nous sommes satisfaits de Diaz et Dalot, en temps voulu, nous allons nous asseoir à la table avec les clubs respectifs et évaluer ce qu'il faut faire", a conclu le directeur sportif de l'AC Milan. Nul doute qu'une présence, ou non, en Ligue des champions la saison prochaine conditionnera grandement la possibilité de voir l'AC Milan recruter Brahim Diaz et Diogo Dalot.